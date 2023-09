Emptyset: in ascolto “Flame” dall’imminente Ash

Gli Emptyset hanno declinato in ogni maniera possibile le loro radici nei Pan Sonic e nella cultura Sound System, usando strumenti acustici (Skin) come l’intelligenza artificiale (Blossoms). Dopo essersi occupati di vari progetti personali (Purgas in qualche modo si è ricongiunto col suo luogo d’origine, l’India, realizzando il documentario “Electronic India”; James Ginzburg ha realizzato dischi solisti e mandato avanti etichette e quant’altro). Questo breve Ash (in uscita per Subtext il 20 ottobre) sembra tornare di poco indietro, fino a Borders, forse con la consapevolezza degli esperimenti successivi, forse recuperando un po’ dell’aggressività degli inizi. In ascolto abbiamo “Flame”, giudicate voi. E leggete la nostra vecchia intervista!

ash by Emptyset