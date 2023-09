Tim Hecker, Alessandro Cortini, Donato Dozzy, Marta Salogni e altri ancora a Milano per Inner_Spaces

Ecco il calendario di Inner_Spaces e come procurarsi i biglietti. Se ci leggete, conoscete già il grosso degli artisti, noi vi diamo dei link.

#1 lunedì 25 settembre

Auditorium San Fedele, ore 21

– Syntax Ensemble

Continuum Collage

– Francesco TRISTANO (1981)

On Early Music

Biglietti 16€ / 12€ student

#2 lunedì 9 ottobre – in collaborazione con Milano Digital Week

Auditorium San Fedele, ore 21

– Rappresentazione di Reflection di Brian ENO

– Andrew PEKLER (1973)

Live set A/V Phantom Islands

Ingresso libero

#3 lunedì 16 ottobre

Auditorium San Fedele, ore 21

– Maryanne Amacher (1938 – 2009). Previsto l’ascolto con acusmonium di tre brani, tratti dall’album “Sound Characters (Making The Third Ear)”, in cui la compositrice raccolse varie musiche realizzate per installazioni multimediali e frutto della sua ricerca nel campo del fenomeno psicoacustico delle emissioni otoacustiche (frequenze acute che producono suoni virtuali nell’orecchio interno)

– Tim HECKER (1974)

Biglietti 18€ / 13€ studenti

#4 lunedì 6 novembre

Auditorium San Fedele, ore 21

– Philip Glass (1937)

Four Movements

Emanuela Piemonti e Alfonso Alberti, pianoforte

– Donato DOZZY (1970)

Live set

Biglietti 16€ / 12€ studenti

#5 martedì 21 novembre – in collaborazione con Linecheck

Auditorium San Fedele, ore 21

– Marta Salogni (1990)

Live set

– Francesco MESSINA (1951)

Prati bagnati del monte Analogo (1979)

Biglietti 16€ / 12€ studenti

#6 lunedì 4 dicembre

Auditorium San Fedele, ore 21

– François Bayle (1932)

Tremblement de terre très doux (1978)

– Alessandro CORTINI (1979)

A/V Live set

Biglietti 18€ / 13€ studenti