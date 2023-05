Laura Agnusdei: in ascolto “Matilde’s Lemon Dance” dall’imminente Goro (9 giugno)

Non si può dire che a Maple Death Records non ne capiscano di musica, per questo quando leggiamo che definiscono kraut minimal techno ballad un pezzo di Laura Agnusdei rimaniamo perplessi. Eppure “Matilde’s Lemon Dance” è più o meno questo. Dev’essere che questa cassetta, Goro, nasce su commissione, ispirata da “Quasi Nessuno Ha Riso Ad Alta Voce”, storia gialla a fumetti (e debutto del bolognese Pastoraccia) uscita l’anno scorso. Aspettiamoci dunque di assistere all’espansione dei confini del sound di quest’eccentrica sassofonista.

Goro by Laura Agnusdei