John (indie-rock, UK): il video di “The Common Cold”

Il duo britannico JOHN – composto da John Newton (batteria, voce) e Johnny Healey (chitarra, voce) – presenta oggi “The Common Cold”, terzo singolo tratto dal suo prossimo album A Life Diagrammatic, in uscita il 22 settembre via Brace Yourself e Pets Care Records.

Il brano, che chiude l’album, utilizza rumori campionati per sottolineare il ruolo dannoso delle tradizioni nel nostro presente, che spesso impediscono cambiamenti positivi nel nostro futuro, ed è costruito su di una batteria industria distorta e chitarre lamentose, simili a sirene.

“A Life Diagrammatic” è stato registrato da Tom Hill presso The Bookhouse a sud di Londra, mixato da Seth Manchester (METZ, Big Brave, Battles) e masterizzato da Frank Arkwright (Arab Strap, Squarepusher, Autechre) con l’obiettivo di fondere la potente presenza live della band e allo stesso tempo perfezionare alcune delle dinamiche più varie in gioco. “Volevamo esplorare ulteriormente lo spazio e l’atmosfera della nostra strumentazione”, dice Newton. “Offrire un album che deliberatamente spinge e tira in una moltitudine di direzioni per tutta la sua durata”.

È possibile preordinare l’album al seguente link.