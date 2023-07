Shamir: il video di “Our Song”

Riceviamo e pubblichiamo.

Shamir pubblica oggi il video di “Our Song”, il secondo singolo estratto dal suo nono album, Homo Anxietatem, in uscita per Kill Rock Stars il 18 agosto. Inoltre, Shamir annuncia una serie di concerti nel Regno Unito e in Francia per il mese di ottobre. Homo Anxietatem è stato registrato e prodotto da Hoost aka Justin Tailor (Rina Sawayama) a Londra. Dopo una serie di dischi heavy rock e industrial, l’artista non-binario trasmette ora la sua ansia (appunto) con canzoni alt-pop.

Shamir spiega il nuovo brano e il video: “Ci sono voluti circa tre mesi per scrivere questa canzone, il tempo più lungo che abbia mai impiegato per scrivere una canzone. Il video è una lettera d’amore alla mia band. Grant Pavol e Rhea Freed sono l’unica ragione per cui suono ancora dal vivo. Volevo che il video si concentrasse su noi tre come band”.