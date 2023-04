“Irentsi (Almeeva Rework)” è il quarto singolo preso da Lur Hezea Reworks, che altro non è che il remix album di Lur Hezea dei francesi Orbel ed esce il 12 maggio per Usopop Diskak e Medication Time Records. I remixer coinvolti nel progetto sono: worriedaboutsatan, Drowse, Mondkopf, Almeeva, Lucian Moreau, El_Txef_A, Tom Beaudouin and Lumi. “Irentsi (Almeeva Rework)” è acquistabile in digitale da domani. Lur Hezea è stato un disco con cui gli Orbel si sono smarcati dal post-rock e questi remix sono un modo per esplorare ancora nuovi suoni.