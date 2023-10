Esce a giorni per Kohlhaas “A Page Is Turned | A Mountain Collapses | A Guy Leaves” il frutto della collaborazione fra Stefano Calderano (chitarra, già in She’s Analog), Francesco Panconesi (sax tenore) e Nicholas Remondino (grancassa e synth) all’interno di un progetto denominato McCorman: oggi vi presentiamo in anteprima il video di “Respiro” realizzato da Eva Castellucci.