Il 2022 di Midira in una compilation gratuita

MMXXII – Points Of Contraflexure by Midira Records

Da poco si trova su Bandcamp MMXXII – Points Of Contraflexure, modalità “name your price”. Si tratta di una compilation di pezzi estratti dalle uscite 2022 della tedesca Midira, specializzata in paesaggi sonori, spesso scaturiti da chitarre.

01. Panoptique Electrical – Hope

02. Peristalith – Dusk

03. Luminance Ratio – Uncanny Valley

04. Lee Yi – Air Turbulences

05. Agate Rollings – 0.35 AM

06. Nadja – Funkspiel I

07. Dunam – Zerem

08. Korda – Fruktan Och Bävan

09. Galati – Immerged

10. Corrado Maria de Santis – Standing Under Storms

11. Aidan Baker – Radioplay I

12. Houses Of Worship (thisqietarmy x Hellenica) – Pointe-Aux-Trembles Drones

13. Tegh – Can´t Live Together Can´t Live Apart

14. Jesus A. Vergara – Altaer

15. Demetrio Cecchitelli – Impeto 1

16. thisquietarmy x N – Zerfallen Eins

17. Peristalith – Vertigo

18. OLO – Nocturne (Radio Edit)

19. Porya Hatami & Monologue – La Commune (Radio Edit)