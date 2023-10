Haiti + Belgio: Chouk Bwa & The Ångströmers in Italia il 26/27/28 ottobre

Giovedì 26 ottobre questo progetto suonerà al Freakout di Bologna, il 27 sarà la volta di Firenze (H/earthbeat Festival), infine il 28 il palco sarà quello dell’Apollo Club di Milano. Rubiamo il comunicato di quelli di Atlantico Festival per la data al Freakout (12€ in prevendita, 15€ alla porta, accesso con tessera AICS, prevendite qui).

Atlantico, in collaborazione con Freakout, accoglie Chouk Bwa & The Ångströmers, collettivo belga-haitiano, in tour per l’uscita (il 6 ottobre scorso) di Somanti, secondo lavoro discografico per l’etichetta svizzera Bongo Joe Records.

Dopo un disco incentrato sulle percussioni tradizionali ed i canti cerimoniali vodou (Se Nou Ki La!, 2015), il gruppo Chouk Bwa Libète (in creolo haitiano, “ceppo dell’albero della libertà”) incontra nel 2016 il duo di producer The Ångströmers, di stanza a Bruxelles: il progetto della nuova formazione intende mescolare la mizik rasin, un genere haitiano incentrato sulle poliritmie vodou e sul canto call and response di carattere spirituale o di protesta, e la sensibilità dub/drone propria del duo belga, che manipola synth modulari e altri strumenti elettronici analogici.

L’unione di questi mondi sonori ha dato vita ad un connubio inaspettato ed ipnotico tra sound design minimalista e tamburi afro-haitiani, ben testimoniato nel debutto Voudou Alé del 2020: l’assenza di computer e drum machine affida un ruolo primario al drumming dei Chouk Bwa come elemento centrale della creazione musicale, al quale The Ångströmers aggiungono riverberi, delay e altri filtri ed effetti elettronici.

Dopo l’esibizione-rivelazione al festival Trans Musicales di Rennes del 2019, la formazione non si è più esibita per due anni e mezzo a causa della pandemia. I due ep dancefloor-oriented “Ayiti Kongo Dub #1 & Ayiti Kongo Dub #2”, nei quali i ritmi dei riti kongo sono rimaneggiati da interventi elettronici che accentuano la dimensione percussiva, anticipano il secondo album Somanti, in pubblicazione ad ottobre 2023: in questo disco, frutto del tour intrapreso durante l’estate del 2022, le incursioni dub si fanno ancora più aggressive e intense, senza però snaturare il materiale tradizionale dell’ensemble haitiano.

Il concerto del 26 ottobre al Freakout sarà un’occasione unica e rara, dove vivere sulla pelle l’energia dei ritmi vodou e lasciarsi trasportare nella trance generata dalla tradizione elettrificata dei Chouk Bwa & The Ångströmers.