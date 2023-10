Solaris #45

La prima puntata della nuova stagione di Solaris è un mix di ambient techno, spoken word, electronica e ambient, in compagnia di, tra gli altri, Actress, Azu Tiwaline, Huerco S. e SSIEGE.

Tracklist

SSIEGE – Drama Lover

Dj Tystero – Ashlar

Huerco S. – On The Embankment

Nabiah Iqbal – Untitled Friday

Regularfantasy – Running Around (Priori’s Remix)

Azu Tiwaline & Al Wootton – Blue Dub

Actress – Dream (Edit)

Lord of The Isles, Ellen Renton – My Noise is Nothing

Brainwaltzera – good endgar

Yu Su – Melaleuca

SSIEGE – Fata Foresta

Lord of The Isles, Ellen Renton – A Discovery