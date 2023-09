Il nuovo album degli svedesi Goat si chiama Medicine ed esce il 13 ottobre per Rocket Recordings, solamente un anno dopo Oh Death. Il primo pezzo che possiamo ascoltare è “Unemployement Office”.

Tracklist

01. Impermanence & Death

02. Raised By Hills

03. I Became The Unemployment Office

04. TSOD

05. Vakna

06. You’ll Be Alright

07. Join The Resistance

08. Tripping In The Graveyard