ARLO BIGAZZI feat. MARIO COSOTTINI e FLAVIO FERRI, Short Pieces For Short Movies

Quando si dice fare le cose per bene: Short Pieces For Short Movies offre quel che il titolo evoca, andando però di molto oltre, abbattendo il muro del sogno. Il trio composto da Arlo Bigazzi, Mario Cosottini e Flavio Ferri ha dalla sua esperienza e fantasia e con verve posata e vaporosa passa attraverso momenti e scene filmiche, commentandoli ma allo stesso tempo creando qualcosa di unico. Partendo da riletture già utilizzate per film e cortometraggi, ci portano letteralmente altrove. Già, perché nei 20 minuti del lavoro non una nota sembra eccessiva, non un momento sembra orfano delle immagini. Piuttosto sono 7 brani che riescono a sciogliere la nostra immaginazione, aiutandoci a creare universi. I fraseggi e gli incroci fra i fiati, i bassi e le elettroniche ci trasportano in un mondo in bianco e nero, striato di romanticismo, avventura e spezie lontane. Un gioiellino jazz, ambient e fantasia da gustare ad occhi chiusi in poltrona, oppure saltando su onde e cavalli immaginari dentro casa.