For The Swimmer 23.10.23 – All I know is tonight

Pronti, via. All I know is tonight è il tuffo scomposto nell’acqua di notte solo per farti inghiottire. Le luci della città lontane. I rumori delle auto costantemente presenti in secondo piano. Tu e tutto quello che sai non bastereste mai a farti sentire senza paura mentre ti immergi a quest’ora. Ma d’altra parte è la tua ora. E nel silenzio puoi ascoltare le nuove note di Colleen, i nuovi vuoti dei Radian, i nuovi spazi di Laurel Halo. Dove sei? Ti ho cercata ovunque, fin dalla superficie con i magmatici esorcismi jazz hip hop di Moor Mother, le vibrazioni che crescono di Fire! Orchestra, la ricerca delle radici afroamericane di Matana Roberts. Alla fine ho scoperto che si può piangere sott’acqua. Per poi uscire e mettersi l’accappatoio foderato di coltelli mentre là fuori si inseguono fughe e pulsazioni di Earthen Sea, Portico Quartet e Romance, lontano, lontano, oltre l’orizzonte nero puntellato di nero.

Tracklist

Colleen – Mon coeur – Movement I

Croatian Amor & Lust For Youth – New memory

Portico Quartet – Terrain: II

Moor Mother – So sweet Amina

Thee Sacred Souls – Will I see you again?

Fire! Orchestra – Forest without shadows

Pharoah Sanders – Astral traveling

Romance – When you wish upon a star

Julien Wilson – Nyx & Necib

Black Ox Orkestar – Skotschne

Matana Roberts – unbeknownst

Earthen Sea – Felt abscence

Styrofoam – The inherent value of perception

Radian – Cold Suns

Laurel Halo – Belleville

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.