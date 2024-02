For The Swimmer 15.01.24 – Time is vast dark motionless pool

Cosa è stato il 2023? Occhioni lucidi, pugni in tasca, notti interminabili, estate gelata? Nella prima puntata di questo nuovo anno di ‘For the swimmer’ ascoltiamoci qualche passaggio spuntato dagli scorsi 365 giorni che ha tenuto lontano dal mondo per brevi minuti. Dalla poetessa afroamericana Aja Monet al viaggio tra le ombre di Tristan Allen. Nel piccolo calderone trovano posto l’improvvisazione free form dell’Orchestra of the Upper Atmosphere e l’immersione nel dub roots di The Thugs (aka Nicola Giunta). Il (bel) disco postumo di Jaimie Branch e il quinto capitolo del progetto chamber-jazz di Matana Roberts, “Coin Coin“, ancora una volta lirico, magico e spirituale. Come non tuffarsi anche per poco nella nuova creatura/avventura di Shabaka Hutchings, Kofi Flexxx, nel nome del jazz-hip-hop. E come non ricordare l’atmosfera di groove e visioni della Natural Infomation Society o non farsi sfuggire un giro tra le vibrazioni organiche e percussive dei ritmi africani degli Hu Vibrational.

Tracklist

Aja Monet – Black Joy

Jaimie Branch – Burning grey

Setting – A Sun Harp

Niecy Blues – Violently Rooted

The Thugs – Rumal At Work

Hu Vibrational – Oceamoc

Matana Roberts – Unbeknowst

Jäh Division – Disorder Dub

Natural Infomation Society – Is

Kofi Flexxx – Apothecary

Orchestra of the Upper Atmosphere – Dominant Growth Direction

Tristan Allen – Act I: Stars and Moon

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.