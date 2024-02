Matana Roberts a Mantova, Forlì e Roma (23, 24, 25 febbraio)

Figura chiave nella scena del jazz radicale contemporaneo, la sassofonista chicagoana Matana Roberts in solo sax ed elettronica sarà in tour in Italia col suo progetto Coin Coin: 23 febbraio a Palazzo Te di Mantova, 24 nel “fortino” dell’ Area Sismica di Forlì e per quanto riguarda Roma, domenica 25, il concerto si terrà all’interno dei suggestivi spazi del Teatro Basilica, evento questo che sancisce la collaborazione tra il progetto curatoriale Miniera e la trasmissione di Rai Radio3 Battiti, la cui squadra curerà i dj set della serata, serata che vedrà anche protagonista la sassofonista-performer bolognese Laura Agnusdei nella sonorizzazione live de “Il gesto delle donne”, una selezione emblematica di immagini d’archivio sul lavoro femminile catturato tra gli anni ’20 e gli anni ’70. Un doppio appuntamento da non perdere.

Così quelli di Area Sismica presentano Roberts: Matana Roberts è una compositrice, performer, band leader, sassofonista, sperimentatrice del suono e artista mixed-media di fama internazionale. Lavorando in molti contesti e mezzi espressivi, tra cui l’improvvisazione, la composizione musicale, l’arte visiva, la danza, la poesia e il teatro, Roberts è forse meglio conosciuta per il suo acclamato progetto Coin Coin, un’opera multi-capitolo di “trapuntatura sonora panoramica” a tecnica mista, che mira a esporre le radici mistiche e le tradizioni intuitive dell’espressione creativa americana, mantenendo un impegno profondo e sostanziale con la narrazione, la storia, la comunità e l’espressione politica all’interno delle strutture sonore.