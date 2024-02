Chaos Shrine: in ascolto “Vapula” dall’imminente Mirror Division

Abbiamo già parlato di Chaos Shrine e delle due teste del progetto. Di seguito il breve comunicato stampa, poi le nostre considerazioni.

“La dualità descrive la condizione abituale dell’umanità. Tutti i fenomeni devono essere accoppiati, poiché i sensi sono equipaggiati solo per percepire le differenze”, afferma Peter J. Carroll nel suo libro Liber Null. In effetti, la dualità, insieme a molti altri fondamenti della magia del caos, è un concetto centrale di Chaos Shrine, il progetto di Paul Beauchamp e Andrea Cauduro. Come duo, la loro musica si evolve e si sviluppa in intricati rituali sonori realizzati in studio, dove i due artisti cambiano e si scambiano i ruoli a metà strada, passando senza sforzo da compositore a musicista, da ingegnere a produttore, in molti casi senza che i due si dicano una parola.

Oggi presentano “Vapula”, il primo singolo estratto da “Mirror Division”, il loro prossimo album in uscita per Erototox Decodings il 5 aprile 2024 in lp e su tutte le piattaforme digitali.

“Vapula” è un brano molto pesante e cupo, che nasconde l’anima dub scorniana dei Chaos Shrine, altrove molto più visibile. È la dimostrazione di come i due non si siano baloccati solo con un’idea, ma abbiano provato a sviluppare un intero mondo sonoro.