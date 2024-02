For The Swimmer 18.02.24 – You took your time

Tempo, tempo, il maledetto tempo. Che si apre e si chiude come una fisarmonica. You took your time è la nuova puntata di ‘For the swimmer’. Tempo da prendersi, tempo per aspettare, tempi morti, tempo che non passa, tempo dei sospiri. Emahoy Tsege Mariam Gebru suona come se non ci fosse tempo intorno a lei. I suoni e i dischi della Kranky hanno la stessa peculiarietà, come possiamo sentire ad esempio nei passaggi di Bird Show e Benoît Pioulard. Ambient, droni e tempi allungati tra loop e suoni modulari rieccheggiano anche in Andrew Ostler e Sofie Birch o nelle distese dub di Hiatus coadiuvato dalla poesia di Linton Kwesi Johnson. Mentre il soul sta in equilibrio sul tempo nella dicotomia tradizione-revival e ritmi contemporanei, come Lee Fields e i Gabriels. Chiudiamo con il lento tormento elettronico dei Mont Kimbie che si insabbia sul fondo del mare grazie a King Krule. Gancio d’incontro al viso, e il corpo cade a peso morto nell’acqua per un milione di secondi.

Tracklist

Emahoy Tsege Mariam Gebru – Ready to Leave

Gabriels – Blame

Lee Fields & The Expressions – Special Night

Joshua Idehen – End Of The Line

Bird Show – Two Organs And Dumbek

Hiatus – Insurrection (feat. Linton Kwesi Johnson)

Benoît Pioulard – Excave (Squanto Remix)

Ariel Kalma, Jeremiah Chiu & Marta Sofia Honer – The Closest Thing To Silence

Sofie Birch – Observatory (feat. Nana Pi)

Sylvie Courvoisier – Le pavot rouge

Andrew Ostler – Seek Whence

A Finnish Contact – About Gravity And Other Forces

Mount Kimbie – You Took Your Time ft. King Krule

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.