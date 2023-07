For The Swimmer 03.07.23 – Darkness, darkness

Affiorare è solo il passo prima di affondare. E allora guardate sotto la superficie per trovare un habitat consono all’immersione. In questa nuova puntata di For the swimmer l’oscurità tumula l’estate, le orecchie si otturano di suoni profondi che irradiano gli abissi lasciando lontano il tam tam carnascialesco di questa stagione. Comunque fuori dalla pozza più o meno grande in cui vi siete immersi. Buttiamoci nelle incursioni del jazz nell’ambient e nell’elettronica che creano un sapore trascendentale nel jazz spirituale di Carlos Niño e di Alabaster DePlume. Per loro, due nuovi dischi usciti ancora una volta come lapilli dalla International Anthem. Si viene risucchiati dai bassi di Augustus Pablo e del rework dei The Thugs di un brano del compagno di etichetta Similou. Ci si abbandona alla nenia cadenzata dei Tarwater per poi cadere tra le braccia del romanticisismo di Oval, che è tornato con un nuovo album tra contemplazione, nostalgia e beatitudine. Quando invece scendete in picchiata nell’acqua e poi a un certo punto vi girate e guardate il cielo dalla profondità, li trovate Blue Lake con una sensazione sconfinata e luccicante del sole screziato dall’acqua. Ondeggiare il corpo e spingersì più giù con grosse bracciate e movimenti a rana con le pensose e dilatate atmosfere jazz psych di Four Tet con il chitarrista William Tyler. Senza dimenticare che a certe profondità ci cullano, come sanno fare loro, Oneohtrix Point Never e Autechre.

Tracklist

RZA – Flying birds

Sam Gendel – Eternal loop

Carlos Niño & Friends – Flutestargate

Similou – Time/Space (The Thugs Rework)

Augustus Pablo – Tubby’s dub song

Alabaster DePlume – Did you know

Tarwater – Imperator victus

Madvillain – All caps

I Think You’re Awesome – No 5 with a bullit

Oneohtrix Point Never – Boring Angel

Autechre – Autriche

Oval – Touha

Blue Lake – Rain Cycle

Kieran Hebden & William Tyler – Darkness, Darkness

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.