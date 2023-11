Night Terrors Records e Filth Junkies pubblicheranno Premalignant in formato MC e digitale il 15 dicembre 2023. L’ep è stato mixato e masterizzato da Gabriele Gramaglia (Cosmic Putrefaction). I preordini e il primo singolo, la title-track, sono disponibili su questa pagina. I Feral Forms sono un gruppo death-black metal con dentro gente che ha suonato o suona in Grime, The Secret, Claustrum e Fierce.

Pramalignant by Feral Forms