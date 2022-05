DYSMORFIC, Movements

I Dysmorfic non hanno certo bisogno di presentazioni: attivi dal 1998 e forti di una ricca discografia tra split, ep e live, tornano oggi nella formazione a due che vede il nome portato avanti da Thomas al basso e Buccia alla batteria. Del resto i Dysmorfic si erano presentati con questo assetto a due già col live Play Grind Not Guitars – Live Drum & Bass, registrato al Time Out Bar di Verona nel 2014, e con lo split Dysmorfic​/ ​Captain Three Leg del 2016. Con Movements, però, le cose si spostano ulteriormente non solo perché si tratta di un ep completamente strumentale, ma perché si parla di una vera e propria drum n’ bass grindcore extravaganza, come da puntuale descrizione fornita dagli stessi musicisti. Ci troviamo infatti di fronte a cinque brani in cui il basso freetless e la batteria alternano momenti ricchi di groove e pulsazioni ritmiche a sfuriate grind in una continua girandola di cambi di tempo e svolte brusche che ricordano l’approccio zorniano del costruire brevi suite nel volgere di poche battute. Ogni movimento ha la sua precisa personalità e dimostra senza troppi sforzi la preparazione dei due musicisti, che riescono a destreggiarsi con precisione in questa girandola di grind strumentale ai confini con il jazz, per lo meno quanto ad approccio. Nulla da eccepire, la formula funziona e personalmente ci convince proprio per la presenza di brani tanto brevi quanto completi e ben strutturati, ricchi di umori differenti e capaci di farsi ascoltare senza fatica anche da chi solitamente non sia un patito di grindcore. Per concludere va sottolineato come i suoni curati e la registrazione non impastata permettano di cogliere tutte le sfumature compresse in tracce che si attestano attorno al minuto di durata, altrimenti a rischio di sfociare in scompostezza. I Dysmorfic hanno annunciato che Topon Das dei Fuck The Facts curerà i remix noise di Movements. il che ci incuriosisce non poco sul come la stravaganza grind uscirà dalle mani del chitarrista. Non resta che attendere, per ora ci gustiamo questo ritorno tanto breve nel minutaggio quanto denso nel contenuto.

MOVEMENTS MCD by Dysmorfic