Dawn Ray’d: il video di “The Battle Of Sudden Flame”

I Dawn Ray’d sono inglesi, suonano con assetto chitarra-batteria-violino-voce, si definiscono una band Antifascist Anarchist Black Metal e stanno per uscire con To Know The Light, il loro terzo album, su Prosthetic Records. “The Battle Of Sudden Flame” parla della brutalità della polizia. A gennaio la band aveva messo in circolazione il video di un altro pezzo tratto dall’album, “Ancient Light”, il cui testo ha a che fare sul come il capitalismo ci tolga tempo per esprimere noi stessi. Da notare che entrambi i video contengono tutorial per diventare un bravo manifestante.