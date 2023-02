Ambient e sperimentazioni elettroniche nella puntata #131 di Area Contaminata.

Playlist

Fenella – Instituts Métapsychique

Elaine Howley – Buried Way Out

Spivak – The Fucking Bed On The Floor

CS + Kreme – Would You Like A Vampire feat. Bridget St. John

John Cale – Mercy feat.Laurel Halo

Andrew Wasylyk – The Life Of Time

Gigi Masin – Valerie Crossing

Floating Points and Marta Salogni – A Call From The Eaves

About Area Contaminata