CAPIUZ, Feeding Live Food

Felici di presentare uno dei video a supporto del nuovo disco di Capiuz, che verrà pubblicato giusto fra una settimana.

“Feeding Live Food” è battito digitale che si mischia all’acqua, alla pioggia e alla pesca. Ritmo di lavorazione, sezionamento, taglio, in un’arcaica e sgranata catena di montaggio alimentare. Dal produttore (Capiuz) ai promotori (i pescatori), alla manifattura (mix, master, pesci), per poi essere riutilizzato come suono per far ripartire un processo che a tutti gli effetti fagocita sé stesso. Del resto pesce grande mangia pesce piccolo, mentre il cane che interviene, dal tavolo degli interventi e nella sua casa, potrebbe essere passato di lì casualmente ed immerso in uno zelante percorso sonoro, bug che garantisce l’errore strategico, il click storto che lega “Feeding Live Food” al nostro cervello”.