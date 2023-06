BULLY, Lucky For You

Ho una certa età ormai, ma voi giovani lo ricordate il pop-rock? Musica pensata per dare pepe all’orecchiabilità, spesso vagamente piaciona, non di rado in grado di creare veri e propri tormentoni, partendo in qualche modo da una solida capacità compositiva. Tipo i Foo Fighters, per intenderci.

Ecco, Alice Bognanno, dopo il terzo album dei suoi Bully, Sugaregg, in cui era riuscita a condensare rabbia e melodia grazie anche al supporto di Steve Albini, prova a cambiare campionato. Si affida al conterraneo JT Daily per un disco principalmente composto a casa che alterna graffi e carezze ma, purtroppo, non riesce a colpire il segno e la montagna partorisce il topolino. Un disco che, nel 2023, non scuote e avrà difficoltà a coinvolgere chi è cresciuto con Breeders, Nirvana, Hole, per dirne tre grossi. Forse si è cercato di fare ciò che a Butch Vig riuscì con Nevermind, ma ad uscirne è un lavoro debole e fuori fuoco. Rimangono intatte però le possibilità dei Bully di uscire al più presto dal cestone delle offerte e di ritornare sugli scaffali in evidenza di Empire Records o di Championship Vinyls. Il prossimo disco sarà bruciante e ad avere ragione saranno di nuovo loro. Salviamo il buono, intanto: la gomma di “Lose You” (con Soccer Mommy) e la rabbia finale di “All the Noise”. Rimaniamo attenti ma su altri lidi, che in questo momento sono quelli di Screaming Females, Izzy And The Black Trees, LA Twins.

Lucky For You by Bully