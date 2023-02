Brown Sugar – S13E16 13.02.2023

Per questa sedicesima puntata Brown Sugar rende omaggio a Trugoy the Dove (De La Soul) e a tutti gli artisti vincitori dei Grammy 2023.

Playlist

Bahamadia – Serious Part 2

De La Soul – Eye Know

De La soul – Stakes is high

Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder,Rapsody, Herbie Hancock – The Mighty Tree

Robert Glasper, Yasiin Bey Pete Rock – Black Radio

Kendrick Lamar, Summer Walker, Ghostface killah – Purple Hearts

Beyoncé – PLASTIC OFF THE SOFA

Ricki Monique, yourbeautifulruin – IMMORTAL

Jill Scott – Cross my mind