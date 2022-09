BONG-RA, Meditations

Meditations è il decimo capitolo del progetto Bong-Ra, ma è solo il secondo passo di un percorso che ha visto la creatura di Jason Köhnen abbandonare le radici breakcore e rientrare nell’alveo dei più fortunati progetti The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble e The Mount Fuji Doomjazz Corporation.

Così come nel precedente Antediluvian del 2018, è la potente sezione ritmica di scuola sludge/doom a guidarci in questo viaggio attraverso le virtù cardinali indicate nei Colloqui con sé stesso di Marco Aurelio (note anche come Meditazioni, appunto). Coraggio, Saggezza, Giustizia e Temperanza danno il titolo alle quattro tracce strumentali e forniscono una chiave di lettura di un disco che si sforza di indurre nell’ascoltatore in una sorta di trance mistica.

Gli intrecci di strumenti a fiato ed elettronici, supportati da linee di basso potenti e ben definite, dipingono atmosfere austere che potrebbero far pensare agli Om di Advaitic Songs, tuttavia la componente dark-jazz che ha fatto le fortune dei Kilimanjaro Darkjazz Ensemble pone Meditations un gradino sopra alla pletora di gruppi psychedelic stoner/doom sul mercato.

Una tematica così meritava forse qualche approfondimento in più: i quattro pezzi scivolano via in modo fluido, ma alla conclusione dell’ascolto rimane in testa solo il suono roccioso del basso. Meditations stimolerà l’interesse dei feticisti del gear-porn, ma dubito che questo sia sufficiente per uscire dall’anonimato.