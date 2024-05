Blow Out | Speciale Cannes 2024

Anche quest’anno Blow Out seguirà il Festival di Cannes con approfondimenti, recensioni e curiosità direttamente dalla Croisette. Dopo un’edizione particolarmente fortunata come quella del 2023, il Festival di Cannes sembra avere le carte in regola per replicare il successo: tra Metropolis di Francis Ford Coppola, gli attesi ritorni di Sorrentino, Arnold, Cronenberg e Schrader, la carne sul fuoco è sicuramente molta!

Iniziamo presentando la selezione di quest’anno, ricca di grandi nomi ed eventi molto attesi. Seguiranno aggiornamenti quotidiani con cui vi racconteremo il meglio di Cannes 77.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.