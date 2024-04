Blow Out | Denis Villeneuve e la fantascienza – “Blade Runner 2049” e l’ologramma

Si conclude lo speciale Villeneuve (qui la prima puntata, qui la seconda, qui invece si parla di “Dune – Parte Due”). Si conclude con un film complesso, stratificato e ambiziosissimo come “Blade Runner 2049”. Sequel del capolavoro di Ridley Scott del 1982, il film di Villeneuve è riuscito ad aggiornare in modo sorprendente uno degli immaginari più iconici e abusati della storia del cinema di fantascienza. “Blade Runner 2049” è un’opera filosoficamente stimolante che rievoca fantasmi del passato per immaginare le rovine del futuro.

