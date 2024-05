Se ci seguite, vi ricorderete com’è iniziata.

Prosegue con i film di Lana e Lily Wachowski e di George Miller. Buon ascolto.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.