Blow Out | Corse pazze – “Anno 2000 – La Corsa della morte”

Blow Out presenta CORSE PAZZE, in collaborazione con i400Calci

In attesa di vedere al Festival di Cannes l’attesissimo “Furiosa: A Mad Max Saga” di George Miller, abbiamo deciso di rivivere alcune tra le Corse Pazze più entusiasmanti della storia del cinema, per provare a capire come inseguimenti, adrenalina e gamefication narrativa abbiano influenzato il nostro sguardo negli anni.

Copiloti imprescindibili per questo viaggio sono Nanni Cobretti e George Rohmer (i400Calci), che con le loro introduzioni preziosissime sono riusciti a instradarci sulla retta via!

Il nostro itinerario prevederà tre tappe a loro modo uniche, ma interconnesse:

– “Anno 2000 – La corsa della morte” di Paul Bartel e il suo remake Death Race di Paul W. S. Anderson

– “Speed Racer” delle sorelle Wachowski (in uscita il 10/5)

– “Mad Max: Fury Road” di George Miller (in uscita il 13/5)

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.