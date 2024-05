Scarcity: i video di “Venom & Cadmium” e “In The Basin Of Alkalin Grief”

Avevamo parlato dell’esordio di Scarcity, progetto fondato da Brendon Randall-Myers (Glenn Branca Ensemble). “Venom & Cadmium” è il secondo pezzo in ascolto dal nuovo disco di Scarcity (The Promise Of Rain, uscita prevista 12 luglio per Flenser) ed è abbinato a un classicissimo video con la band che lo suona. Teniamo presente che per Aveilut la band non esisteva, insieme a Brendon c’era solo Doug Moore di Pyrrhon e Weeping Sores. La nascita di qualcosa di collettivo intorno ai due ha portato a maggiore immediatezza. Qui sotto amche il video del primo brano di The Promise Of Rain.