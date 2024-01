Big|Brave: in ascolto “I Felt A Funeral”

A Chaos Of Flowers prende le mosse da nature morte dell’anno appena concluso ed esce il 19 aprile per Thrill Jockey. Questa qua sopra è “I Felt A Funeral”, ed è proprio legata alla poesia di Emily Dickinson come qualcuno avrà già capito. Per loro c’è un tour europeo in primavera, ma niente Italia.

Tracklist

01. i felt a funeral

02. not speaking of the ways

03. chanson pour mon ombre

04. canon : in canon

05. a song for Marie part iii

06. theft

07. quotidian : solemnity

08. moonset