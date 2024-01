Ben Frost: in ascolto “The River Of Light And Radiation”

Scope Neglect esce per Mute il 1° marzo. Questa qua sopra è “The River Of Light And Radiation”. Secondo il comunicato stampa Scope Neglect è un ibrido tra il metal (dentro ci sono il chitarrista progressive metal Greg Kubacki dei Car Bomb e il bassist Liam Andrews dei My Disco) e il minimalismo della West Coast.

Frost sarà live in Italia assieme a Tarik Barri: nello specifico suonerà il 20 aprile allo Zō Centro Culture Contemporanee di Catania e il 23 aprile alla Triennale di Milano.