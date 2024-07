Suoni minimali e atmosfere sognanti, dove la sperimentazione incontra il pop, nella puntata #181 di Area Contaminata.

Tracklist

Hawksmoor – Glass Teeth / Dome – Cruel When Complete / Guests – Chalky Outline / Cuneiform Tabs – Might You Have Something To Eat / Th Blisks – No Know / Normil Hawaiians – Back Home To The Stars / The Threshold HouseBoys Choir – The Day Moon Died / Francesca Bono – Velvet Flickering Heart / Roy Montgomery – Departing The Body

About Area Contaminata