Francesca Bono: in ascolto “Velvet Flickering Heart” dall’imminente solista

Francesca Bono lo scorso anno, insieme a Vittoria Burattini, ha firmato Suono In Un Tempo Trasfigurato, uno dei lavori più interessanti ed evocativi della scorsa annata. Oggi, grazie a “Velvet Flickering Heart”, un cuore tremolante di velluto, prende il via il suo percorso solista, che ci condurrà all’album d’esordio, che verrà pubblicato dal WWNBB Collective.

Il disco è co-prodotto da Francesca insieme a Mick Harvey e, grazie alla collaborazione di musiciste e strumentisti come Silvia Tarozzi, Vittoria Burattini, Egle Sommacal e Marcello Petruzzi siamo certi ci riserverà sorprese ad intensità su più livelli. Le aspettative sono giustamente alte, corroborate dal brano in questione, forse un dialogo fra stupidi muscoli cardiaci, parafrasando Succi ad altezza Madrigali Magri, di certo una botta al cuore:

What dream are you holding for me?

What’s keeping you from saying it

We should not stand here

Weeping in a corner

I saw guns left to dry

along the shore

And shooting stars

All flickering

Do what you wish, in time

Do what you wish, it’s time

Velvet Heart

Un suono sommesso e tormentato, che grazie alla voce di Francesca sembra librarsi verso una luce nel finale, quasi un film per un paradiso immaginario dove gli arcangeli hanno le sembianze di Julee Cruise e James Johnston.