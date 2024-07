Poptones #193 (speciale Norman Petty)

La puntata di Poptones n. 193, a cura di Gabriele Savioli, è dedicata alla figura di Norman Petty, tecnico del suono e produttore presso gli studi di Clovis, New Mexico, da lui stesso creati. Qui, in particolare, viene presa in considerazione la sua opera di produttore durante tutto l’arco dei Sixties.

Playlist

THE FIREBALLS – Torquay

WES DAKUS’ REBELS – Sour biscuits

THE RHYTHM MASTERS – Exotique

THE CRICKETS – All over you

THE CINDERS – Barbara White

THE PERILS – Hate

THREE OF A KIND – Something special

STU MITCHELL – Say I am (what I am)

THE MORFOMEN – Thinking of you

THE FIREBALLS – Groovy motions

THE HOOTERVILLE TROLLEY – No silver bird

THE CORDS – The lesson

DANIEL PAUL REVELATION – By myself

About Poptones