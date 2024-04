Area Contaminata 170, 171, 172, 173

L’episodio #170 di Area Contaminata presenta una serie di nuove uscite dub, downtempo e industrial, con protagonisti: M. Quake, Static Cleaner Lost Rewards, Astrid Sonne, Four Tet, SabaSaba, Xpb1 e Komodo Kolektif.

Tracklist

M. Quake – “Annie U R A Bird feat. Jonnine”

Static Cleaner Lost Rewards – “Basic Trouble”

Astrid Sonne – “Do You Wanna” (Escho)

Four Tet – “Three Drums”

SabaSaba – “Night Plotters”

Xpb1 – “SubRoyal”

Komodo Kolektiv – “Mandragora”

In occasione dell’uscita del singolo “Tenebre Veloci su Bologna/Città in Fiamme” e del concerto del 30/3 al Freakout Club di Bologna, la puntata #171 di Area Contaminata ha avuto come ospiti in studio, Cesare e Marzio dei Tribal Noise, con i quali Alberto Simoni e Gabriele Savioli di Poptones hanno chiacchierato, tra un brano e l’altro, di passato e presente, riscontrando la sorprendente attualità delle tematiche affrontate nei testi di brani scritti 40 anni fa dalla formazione bolognese.

Tracklist

Tribal Noise – Guerre Dimenticate

Theatre Of Hate – Do You Believe In The Westworld (John Peel Session 24-08-1981)

Sad Lovers & Giants – Colourless Dreams

Tribal Noise – Tenebre Veloci su Bologna

Flesh For Lulu – Restless (Kid Jensen Session 15-12-1983)

Constant Mongrel – Experts In Skin

Tribal Noise – Città in Fiamme

Suoni post-punk e industrial wave nella puntata #172 di Area Contaminata.

Tracklist

Girls in Synthesis – Lights Out

Girls in Synthesis – Deceit

Xmal Deutschland – Schwarze Welt

Anja Huwe – Rabenschwarz

Kim Gordon – I Don’t Miss My Mind

Test Dept. – New World Order

Keith LeBlanc – Unsanity

Ike Yard – Facile

Ultravox – Quiet Men

Menko Konings – Where Ever You Go

Coil – Bee Stings

L’episodio #173 di Area Contaminata propone sonorità elettroniche, house e techno, alternando novità e ristampe di lavori pubblicati nei primi anni ’90.

Tracklist

The Future Sound Of London – Honesty

As One – Forgotten Memory

As One – The Priestess

Abyssy – Italodoppler

Paranoid London – Touch The State Of That (with Jennifer Touch)

Paranoid London – The Bootie Bootv

Spooky – Little Bullet Part One

About Area Contaminata