Area Contaminata #161, ultima del 2023, presenta una serie di novità shoegaze, dream pop, psychedelic e downtempo.

Tracklist

Emma Anderson – I Was Miles Away

Tirzah – Promises

Tara Clerkin Trio – The Turning Ground

Bdrmm – Be Careful (Fila Brazillia Remix)

Laetitia Sadier – Une Autre Attente

Rat Columns – Life In The Jungle

The Telescopes – When I Hear The Sound

Three Quarter Skies – How Do Yoo Feel

A.R. Kane – W.O.G.S. (Slowdive Remix)

Deary – 2000 Miles

