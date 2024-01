Poptones #171

Ultima puntata dell’anno, la n. 171 di Poptones, nella quale Gabriele Savioli e La Totta ci immergono nell’atmosfera magica del Natale con una selezione tematica a base di lounge, pop, exotica, soul, surf e via dicendo.

Playlist

THE CHEEPSKATES – Last minute rush

YEAH YEAH YEAHS – All I want for Christmas

BEACH BOYS – Little saint Nick

JAMES WHITE – Christmas with Satan

HAY MARTIN & HIS BODYGUARDS – Santa’s doing the horizontal twist

THE RONETTES – I saw mommy kissing Santa Claus

BOOKER T. AND THE MG’S – Santa Claus is coming to town

MANAKOORAS – Christmas day

THE WAILERS – She’s coming home

RAMONES – Merry Christmas (I don’t wanna fight tonight)

THE FLAMING STARS – Lit up like a Christmas tree

CAN – Silent night

About Poptones