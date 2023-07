Novità in ambito elettronico nella puntata #147 di Area Contaminata.

Tracklist

Glok – Invocation (W.H. Lung – Tom Sharkett Remix)

Woodleigh Research Facility – We Two

Lo Five – Bow To Your Mind

Kirk Degiorgio – Beersheba

Ultramarine – Mirosa

Rezzett – Ladbroke

Rrose – Spore

Dj Trystero – Oriel

About Area Contaminata