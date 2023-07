Poptones #154 – In loving memory of Peter Maniette

Prendendo spunto dalla recente dipartite di Peter Maniette, figura chiave della scena underground nord europea di 35-40 anni fa, Gabriele Savioli con Poptones n. 154 ci offre una puntata interamente dedicata a quella che fu uno dei movimenti più vitali ed eccitanti di tutti gli anni ’80: il garage punk svedese.

Playlist

WILMER X – Sla dank

THE NOMADS – Where the wolf band blooms

DR. YOGAMI – Billy Jean (you’re obscene)

THE BOTTLE UPS – Rumble

THE SHOUTLESS – I tell no lies

CRIMSON SHADOWS – Even I tell lies

THE BACKDOOR MEN – Out of my mind

THE WATERMELON MEN – Back in my dreams

THE STOMACHMOUTHS – Don’t put me down

CORNFLAKE ZOO – 13 stations

THE PREACHERS – Cryin’ shame

THE CREEPS – Come back baby

THE HIJACKERS – Stage-coach

THE WYLDE MAMMOTHS – I’m going out

THE HIGHSPEED V – Is it true

THE LIVINGSTONES – Fastest car around

THE WYLDE MAMMOTHS – Nothing I can do

THE CREEPS – Now dig This!

PETER MANIETTE GROUP – The robber

