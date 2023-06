La puntata #142 di Area Contaminata presenta una serie di novità e ristampe in ambito techno, electro e synthwave.

Tracklist

The Black Dog – Circus Ov Daath

Clock Dva – The Fall Of The Dream Machine

Surgeon – Masks & Archetypes

Shifted Phases – Lonely Journey Of The Comet Bopp

Dj Trystero – Tower

Woodleigh Research Facility – Shlap

CTI – Dancing Ghosts

Chris & Cosey – Masqued

