Area Contaminata #137 – #138 (Kevin Martin – 30 anni di Downwards)

L’episodio #137 di Area Contaminata trae spunto dalla figura di Kevin Richard Martin e, in particolare, dalla seminale compilation “Macro Dub Infection Volume One”, da lui curata nel 1995, nella quale il dub fungeva da ispirazione e collante attraversando vari generi musicali. Kevin Richard Martin continua a essere tuttora molto attivo ed è tra i protagonisti della puntata, con il moniker The Bug, ma anche come produttore che come remixer. Oltre a lui in scaletta: Nazamba & Dubsetters, Al Cisneros, Pan American Zion Train, X-Certs, Glok/Hardway Bros/Duncan Gray, Christoph De Babalon, Pan American.

Tracklist

Nazamba & Dubsetters – Money Dub

Moderat – Fast Land (The Bug’s G36 Remix)

The Bug – Released (The Need To Escape)

Al Cisneros – Dabby You

Zion Train – Sensi

X-Certs – Untogether

Glok – That Time Of Night (Hardway Bros Meet Monkton Uptown Dub)

Christoph De Babalon – Steps Into Solitude

Pan American – Quarry A

La puntata #138 di Area Contaminata è interamente dedicata alla label Downwards, fondata e gestita da Karl O’Connor aka Regis. In occasione del suo trentennale ha pubblicato una doppia cassetta in edizione limitata, con una selezione di classici, rarità e inediti.

Tracklist

Simon Shreeve – Sharada

Grebestein & Seefried – Breathe

Ann Margaret Hogan – Forgotten Prelude

Ora Iso – Keep Your Boots On

Six Six Seconds – Tearing Down Heaven

Dva Damas – Clear Cut (Radio Edit)

Regis – Blood Witness (Monic Version)

Veronica Vasicka – From Here (Robert Hampson Chasm Dub)

Fret – Fuss

O/V/R – New Departures

Regis – Model Friendship (LP Version)

About Area Contaminata