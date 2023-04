Poptones #140 – #141

La puntata n. 141 di Poptones, con Gabriele Savioli, prevede l’ascolto di novità discografiche improntate su sonorità tardo Sixties, primi Seventies: fra psych pop, soft rock e soul.

FAY HALLAM – Turn my world

DEWOLFF – Heart stopping kinda soul

DRUGDEALER – Valentine

DANIEL ROMANO – If you don’t or if you do

THE MORNING LINE – Looking right at you

MICHAEL RAULT – Exactly what I needed

LAURE BRIARD – Ciel mer azur

KACIMI – Chaine

EN ATTENDENT ANA – Black morning

KING TUFF – Portrait of God

SEAN THOMPSON’S WEIRD EARS – Ain’t learned a thing

ELF POWER – Undigested parts

THE MINDERS – Listen! The bugle calls

THE LAISSEZ FAIRS – Fields of yesterday

Puntata n. 142 di Poptones dove Gabriele Savioli presenta novità di varia natura e genere.

THE KEVIN FINGIER COLLECTIVE – Coctail de medianoche

GERRI GRANGER – Don’t wanna cry no more

CHRIS BANGS – East coast

ELI “PAPERBOY” REED – Teach me to forget

THE NO-ONES – Phil Ochs is dead

THE LONG RYDERS – September november sometime

TEX PERKINS AND THE FAT RUBBER BAND – The devil ain’t buyin’

DOWLING POOLE – Fuck you goodbye

THUS LOVE – Friend

GEE-TEE – Grease rock chemical

THE SPITTING IMAGE – Still thing

THE WINGMEN – Oh! What a carry on

QUASI – Nowheresville

GINA BIRCH – I play my bass loud

THE TUBS – That’s fine

THE MEN – Always I found you

