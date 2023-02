Novità in ambito techno e house, nell’episodio #132 di Area Contaminata.

Tracklist

As One – The Unveiling

John Shima – Desolate

Orbital – Are You Alive? feat. Penelope Isles

Leftfield – City Of Synths

Jeff Mills – Rise

Shiken Hanzo – Eightfold Blessing Of Amaterasu

Michael J. Blood – SNM8

David Holmes – It’s Over, If We Run Out Of Love

Helena Hauff – Pinch

