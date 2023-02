Poptones #135

Prima puntata del mese di Poptones, nella quale Gabriele Savioli propone alcune uscite di febbraio 1983.

Playlist

LYRES – I want to help you Ann

STIV BATORS – I’ll be alright

THE LONG RYDERS – And she rides

THE BARRACUDAS – Bad news

THEE MILKSHAKES – Soldiers of love

THE GUANABATZ – You’re so fine

THE ZANTEES – Broken heart

THE SAINTS – Follow the leader

RED ALERT – City invasion

THE MOB – Another day another death

CLOCK DVA – Beautiful losers

THE DANSE SOCIETY – Hide

SPEAR OF DESTINY – Flying Scotsman

FUN BOY THREE – Tunnel of love

THE BIG COUNTRY – Fields of fire U2 – Seconds

STIFF LITTLE FINGERS – The price of admission

THE STRANGLERS – Paradise

ECHO & THE BUNNYMEN – The back of lov

