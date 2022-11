Area Contaminata #122 è dedicata interamente ai Low, dopo la triste notizia della scomparsa, a soli 55 anni, di Mimi Parker, batterista e cantante, nonché co-fondatrice della band.

Playlist

Low – Words

Low – Over The Ocean

Low – Immune

Low – Just Like Christmas

Low – Sunflower

Low – Time Is The Diamond

Low – Monkey

Low – Especially Me

Low – Holy Ghost

Low – Congregation

Low – All Night

About Area Contaminata