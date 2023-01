Algiers: in ascolto “I Can’t Stand It!” (ft. Samuel T. Herring & Jae Matthews)

Shook, il nuovo album molto “collaborativo” degli Algiers, esce il 24 febbraio, come sempre per Matador. Da questo disco abbiamo già sentito “Irreversible Damage”, con Zack De La Rocha, e “Bite Back” con Billy Woods and Backxwash. Tocca ora a “I Can’t Stand It!”, prima con Samuel Herring dei Future Islands e poi Jae Matthews dei Boy Harsher. Pare sia un pezzo che per il cantante degli Algiers Franklin James Fisher è una sorta di cura per una storia d’amore finita assai male. In Italia vedremo gli Algiers al Bronson (RA) il 17 febbraio e al Capitol di Pordenone il 18.