Gender Theory #8 (Félicia Atkinson e Marina Rosenfeld)

Félicia Atkinson (1981) è una artista visuale, compositrice e musicista francese. La sua produzione musicale è in gran parte pubblicata su Shelter Press, casa editrice e discografica che ha fondato e gestisce insieme al compagno Bartolomé Sanson.

La musica di Atkinson è ricca di echi, riverberi, respiri e sospensioni: una sorta di calderone estatico dove suono elettronico e acustico si fondono organicamente. Una delle caratteristiche più salienti di molte delle sue composizioni è l’uso della voce in modalità ASMR per sussurrare componimenti poetici suoi o di altri autori.

Di Atkinson ascoltiamo estratti dall’ultimo lavoro, uscito per Shelter Press prima dell’estate e intitolato Image Langage, nel quale la prospettiva compositiva della sua musica compie un’importante evoluzione. Registrato durante i lockdown del 2020-2021 in residenza a La Becque nella Svizzera francese e nella casa dell’artista sulla costa della Normandia, il disco ruota attorno ai concetti di “Casa” e “Paesaggio”. Ne descrive l’estetica sonora un passaggio delle note di pubblicazione, che riportiamo: Image Langage è costruito da strumenti registrati come se fossero field recordings, immagini sonore di strumenti evocati da una tastiera, strumenti che Atkinson tratta come personaggi, ciò che lei chiama “la fantasia di un’orchestra che non esiste”. L’ultimo estratto che ascoltiamo è “Our Tides”.

Shelter Press ha pubblicato nel 2020 anche Deathstar, complessa opera della compositrice, sound artist, turntablist e musicologa statunitense Marina Rosenfeld (1968).

Deathstar è la scultura al centro dell’opera, una sfera di plexiglas che ospita una serie di 7 microfoni, originariamente parte di una mostra che l’artista ha allestito alla galleria d’arte Portikus di Francoforte. La sfera esegue un’operazione ricorsiva, registrando e ritrasmettendo in maniera circolare i suoni continuamente trasformati dai feedback e dalle riflessioni acustiche dell’ambiente circostante. La musica prodotta da quest’opera si ripete in versioni apparentemente infinite in relazione con gli spazi e le modalità della mise en espace della performance. In seguito, parti delle tracce registrate durante l’installazione sono state tradotte e trascritte in notazione musicale per essere eseguite da strumenti acustici. Nel disco compare una versione “pura” dell’opera così come registrata durante l’installazione a Portikus (dal titolo INSTALLATION). Sono presenti altre versioni che derivano dalla trascrizione in notazione musicale della registrazione che abbiamo appena sentito: una versione per pianoforte e installazione sonora (NOTATION I & 2), una versione (che è un’ulteriore trascrizione da NOTATION) per pianoforte e ensemble amplificati brutalmente da un muro di amplificatori per chitarra (ORCHESTRATION), e infine una versione cameristica acustica per pianoforte e ensemble (REDUCTION). Il pianista è Marino Formenti e gli ensemble YARN/WIRE e MusikFabrik.

