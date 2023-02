Gli Amenra qui non hanno bisogno di presentazioni. Il documentario su di loro, girato dal fotografo Bobby Cochran in occasione del ventesimo compleanno della band, dopo averla seguita in tour in Europa, Stati Uniti e Giappone, è uscito nel 2019, ma ora si può vedere senza spese sul canale YouTube degli Amenra: storia del gruppo, vita in tour, interviste ai musicisti e momenti privati.